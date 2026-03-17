Fenerbahçe, milli araya galibiyetle girdi
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, milli maç arasına galibiyetle girdi.
Giriş: 17.03.2026 - 22:25
Trendyol Süper Lig'in 27. haftası açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene’nin 3, N’Golo Kante’nin de 1 golüyle maçı 4-1 kazandı ve milli araya farklı galibiyetle girdi.
Kırmızı-siyahlılara karşı aldığı galibiyetle, evindeki son 2 maçı kazanan Fenerbahçe, puanını 60’a yükseltti.
Kanarya, milli aradan sonra ligin 28. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek.
TALİSCA, 3 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ
Brezilyalı futbolcu Talisca, sakatlığı sonrası formasına kavuştu. Son 2 antrenmanda takımla çalışan Talisca, müsabakanın 58. dakikasında Sidiki Cherif’in yerine dahil oldu.
Ligde 13 golü bulunan Talisca, 24. maçta formayı terletti.
