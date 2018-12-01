Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustadter, bu sezon her ne kadar takım kötü gitse de istikrarıyla dikkat çekiyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin yaptığı 20 resmi maçın tamamında oynayan ve hiçbir maçta 1 dakika dahi oyundan çıkmayan başarılı stoper uzatma bölümleri hariç tam 1800 dakika sahada kalarak önemli bir istatistik yakaladı. Geçtiğimiz yılda Fenerbahçe'nin yaptığı 47 resmi maçın 44'ünde maça ilk 11'de başlayan Neustadter bu istikrarlı yapısıyla büyük övgü topladı.
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre kendisine çok iyi bakan ve sakatlık yaşamayan Rus futbolcu, şu ana kadar Fenerbahçe'de Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Cocu ve Koeman gibi teknik adamlarla çalışırken her teknik adamın güvendiği isim olmayı başardı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Neustadter ile kulübün nasıl bir yol izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Sarı-Lacivertliler'de Roman Neustadter'den sonra en fazla süre alan 2. isim ise kaptan Hasan Ali Kaldırım oldu. Sadece 2 maç kaçıran milli oyuncu 18 maçın tamamına ilk 11'de başlarken, 1620 dakika sahada kaldı ve önemli bir istikrar yakalamış oldu.
Neustadter dışında bu sezon oynanan 20 maçın 20'sinde de forma giyen bir diğer oyuncu ise Elif Elmas oldu. Genç yıldız bütün maçlarda süre alırken, 20 maçın 14 tanesine ilk 11'de başladı ve toplam 1345 dakika forma giydi.
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