Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yüksek divan kurulu üyesi Ahmet Raha Pakkan, defnedildi Fenerbahçeli eski futbolcu ve sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu üyesi Ahmet Raha Pakkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yüksek divan kurulu üyesi Ahmet Raha Pakkan, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, dün vefat eden Pakkan için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, yüksek divan kurulu üyeleri, genel kurul üyeleri ve kulüp personeli katıldı.