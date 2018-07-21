Sporting Lizbon tesislerine yapılan saldırıda yaralanmasının ardından takımıyla sözleşmesini fesheden ve Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Bas Dost, resmen Portekiz ekibinde kaldı.

2016'da Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'dan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma dahil olan Hollandalı golcü, Portekiz ekibinde çıktığı 90 maçta fileleri 70 kez havalandırarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Bas Dost'un takımda kalacağının açıklandığı video, Sporting taraftarları tarafından büyük ilgi gördü ve yüzlerce kez paylaşıldı.

— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) July 21, 2018

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