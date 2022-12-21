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Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu belirtilen Aboubakar konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılmak istediği belirtilen yıldız futbolcunun planı belli oldu

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  • Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!

    Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın Dünya Kupası sonrası kulübü Al Nassr'dan ayrılacağı yazıldı.
  • Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!

    Nassr ile anılması sonrası Vincent Aboubakar'ın Dünya Kupası dönüşü takımdan ayrılmaya karar verdiğini sayfalarına taşıdı. 
  • Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!

    Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösteren Aboubakar'ın yeni bir maceraya atılmak için transfer ihtimalini değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.
  • Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!

    30 yaşındaki Aboubakar'ın kariyerinin olgun dönemine girerken yeni bir meydan okuma içine girerek yeniden Avrupa sahnesinde şans bulmak istediği belirtildi.
  • Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!

    2021 yılında Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer olan Vincent Aboubakar, takımıyla çıktığı toplam 35 maçta 11 gol 4 asistlik katkı sağladı.
  • Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!

    Kadroya forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin de Aboubakar'ın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.
  • Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!

    Tecrübeli golcü Dünya Kupası'nda takımını üst tura taşıyamasa da performansıyla beğeni toplamıştı.
  • Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!

    Aboubakar, 3 maçta 2 gol ve 1 asist yaparken Brezilya maçında adından söz ettirmişti.
  • Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!

    Yıldız futbolcu, Brezilya'ya karşı son anlarda attığı golle galibiyeti getirirken sonrasında ise sevinirken formasını çıkardığı için kırmızı kartla oyundan atılmıştı.
  • Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!

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