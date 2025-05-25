Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve sarı kart cezalısı Fred Rodrigues yer almadı.
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
"İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun"