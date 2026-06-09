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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı!

        Fenerbahçe'nin kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı!

        Fenerbahçe Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlık kampı ve maç programını açıkladı. Sarı-lacivertliler, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak burada 3 hazırlık maçı oynayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 20:40 Güncelleme:
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        F.Bahçe'nin kamp programı açıklandı!

        Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu. 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak.

        Maç programı ve detayları şu şekilde:

        Summer Series Upper Austria Turnuvası

        8 Temmuz 2026

        Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

        11 Temmuz 2026

        Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

        14 Temmuz 2026

        LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

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