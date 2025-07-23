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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rakibi Al Ittihad! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin rakibi Al Ittihad!

        2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, bugün hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.07.2025 - 10:36 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:36
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        Fenerbahçe'nin rakibi Al Ittihad!
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        2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, bugün hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

        Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

        Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.

        JHON DURAN SAHNE ALABİLİR

        Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkması bekleniyor.

        Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, teknik heyetin kararına göre maçta görev alabilecek.

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        3 EKSİK

        Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

        Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımını yalnız bırakacak.

        KAMP KADROSU

        Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        "İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

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