Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da evinde 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 2 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı yendi. Grupta 3 puanı bulunan Kanarya, son maçında mart ayında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

KUPADA 2. RANDEVU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da aynı grupta yer aldığı rakibiyle yine Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Kanarya, 5 Şubat 2025'te oynanan maçta 5-0'lık galibiyet elde etti. İki ekip Türkiye Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.