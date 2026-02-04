Habertürk
        Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Erzurumspor FK

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında yarın Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:19 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:19
        F.Bahçe'nin kupadaki rakibi Erzurumspor
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da evinde 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

        Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 2 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı yendi. Grupta 3 puanı bulunan Kanarya, son maçında mart ayında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

        KUPADA 2. RANDEVU

        Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da aynı grupta yer aldığı rakibiyle yine Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Kanarya, 5 Şubat 2025'te oynanan maçta 5-0'lık galibiyet elde etti. İki ekip Türkiye Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.

        ERZURUMSPOR'UN KUPA YOLU

        Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. Tur'dan katılan Erzurumspor FK, Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Kocaelispor'a 3-1'lik skorla yenilen mavi-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u ise 2-0 yendi. Erzurum ekibi son maçını evinde Ankara Keçiörengücü'ne karşı oynayacak.

        1.LİG'DE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERİYOR

        Serkan Özbalta'nın öğrencileri, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ligde 23 maça çıkan Erzurumspor, 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan topladı. Son 6 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan mavi-beyazlılar, son maçında Sarıyer'i 4 golle geçti.

        ÖMER FARUK TURTAY DÜDÜK ÇALACAK

        Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak.

