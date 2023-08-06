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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin unutulmaz golcüsü: Selçuk Yula - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin unutulmaz golcüsü: Selçuk Yula

        Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Selçuk Yula, vefatının 10. yıl dönümünde anılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 17:04
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        Fenerbahçe'nin unutulmaz golcüsü: Selçuk Yula
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        Ankara'da 1959 yılında dünyaya gelen Selçuk Yula, futbol kariyerine Şekerspor'da başladı. Yula, 1979 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de büyük başarılara imza attı.

        Golcülüğü ve penaltı atışlarındaki ustalığıyla öne çıkan Selçuk Yula, sarı-lacivertli takımda 7 sezon top koşturdu.

        Yula, Fenerbahçe forması altında çıktığı 160 lig maçında 64 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

        ÜST ÜSTE İKİ KEZ GOL KRALI OLDU

        Selçuk Yula, sarı-lacivertli takım ile üst üste iki sezon ligde gol kralı oldu.

        Yula, 1981-1982 sezonunda 16, 1982-1983 sezonunda da 19 golle ligin en skorer futbolcusu olma başarısı gösterdi.

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        Selçuk Yula, Fenerbahçe'de iki lig, birer Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası ve Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        ALMANYA'YA TRANSFER OLDU

        Yula, 1986 yılında Almanya'nın Blau Weiss Berlin ekibine transfer oldu.

        Blau Weiss Berlin ile Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 11 maça çıkan Yula, 2 gol kaydetti.

        Almanya kariyeri istediği gibi gitmeyen Yula, bir sezon sonra Türkiye'ye dönerek Sarıyer ile anlaştı.

        Selçuk Yula, Sarıyer'de 4 sezon forma giydikten sonra 1991 yılında transfer olduğu Galatasaray'da bir sezon daha oynayıp, futbolculuk kariyerini noktaladı.

        1992'DE GECİKMELİ JUBİLE MAÇI

        Futbol kariyerine 1992'de nokta koyan Selçuk Yula, 1998'de gecikmeli jübile maçıyla sahalara veda etti.

        Sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa Aziz Yıldırım'ın seçildiği dönemde organize edilen jübile maçında Fenerbahçe, Erzurumspor ile karşılaşmış ve sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

        Jübile maçına 11 numaralı formayla kaptan olarak çıkan Selçuk Yula, 2. dakikada her iki takımın oyuncularının omzunda sahadan ayrılmıştı.

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        MİLLİ TAKIMDA 24 MAÇA ÇIKTI

        Selçuk Yula, A Milli Takım'da 24 karşılaşmaya çıktı. Unutulmaz futbolcu, ay-yıldızlı forma altında 4 kez ağları havalandırdı.

        Altı kez Ümit Milli Takım ve 13 defa da 18 Yaş Altı Milli Takım formalarını terleten Yula, aktif spor yaşamının ardından köşe yazarlığı ve spor yorumculuğu yaptı.

        53 YAŞINDA VEFAT ETTİ

        Selçuk Yula, 6 Ağustos 2013'te geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

        Vefatını 2013'te internet sayfasından duyuran UEFA, Yula için "Penaltı Uzmanı" ifadesini kullanmıştı.

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