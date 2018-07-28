Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot'un yer aldığı aktarıldı.

Bu üç oyuncunun idmanda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Öte yandan, Fenerbahçe ile dün resmi sözleşme imzalayan Ayew'in, teknik heyet ve bazı oyuncularla bir araya geldiği duyuruldu. Ayew'in, teknik direktör Cocu ve takım kaptanı Volkan Demirel ile tanışma fotoğrafları kulübün internet sitesinde paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin 30 Temmuz Pazartesi günü yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edeceği bildirildi.

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