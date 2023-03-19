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Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia tarihe geçti!

Fenerbahçe'nin ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Alex de Souza'nın rekorunu kırdı ve bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu

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  • Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia tarihe geçti!

    Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazandı. 
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia tarihe geçti!

    Maçta 2 gol atan Enner Valencia ise tarihe geçti.
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia tarihe geçti!

    Enner Valencia bu sezon 29 gol atarak, 2010/2011 sezonunda Alex de Souza'nın 28 gollü sezonunu geride bıraktı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu.
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia tarihe geçti!

    Süper Lig'deki son beş maçında da gol atan Enner Valencia, Moussa Sow'dan bu yana ligde beş maçlık seri yakalayan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia tarihe geçti!

    33 yaşındaki Valencia, bu sezon oynadığı 35 resmi maçta 29 golün yanısıra 4 de asist yaptı.
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia tarihe geçti!

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