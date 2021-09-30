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Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor. Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Olimpiakos maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Grupta ilk galibiyetinin hesaplarını yapan sarı kanaryada moraller yerinde. İşte merakla beklenen Fenerbahçe Olympiakos maçı ile ilgili ayrıntılar...

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Olympiakos takımıyla sahasında karşılaşacak.

30 Eylül Perşembe TSİ 19:45'de başlayacak mücadele Exxen'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Olympiakos maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

İLK 11'LER

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Teodoro Sobrino (İspanya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Pelkas, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Sokratis, Cisse, Aguibou Camara, Mohamed Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Reabciuk, Soares

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor.

Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.

234. AVRUPA SINAVI

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

PEREİRA YÖNETİMİNDEKİ AVRUPA'DAKİ 20. KARŞILAŞMA

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.

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