Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı ağırlayacak
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, Metro Enerji Spor Salonu'nda yarın saat 17.00'de Beşiktaş BOA ile karşılaşacak; lig lideri sarı-lacivertliler galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi maçta yarın Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Derbide Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı ve İzel Deniz Pehlivan Çakıcı hakem üçlüsü görev yapacak.
Bir maçı eksik sarı-lacivertli takım, ligde 6'da 6 ile lider konumda bulunuyor.
Geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş BOA ise 7. sırada yer alıyor.