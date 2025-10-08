Habertürk
        Fenerbahçe Opet, DVTK Huntherm deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, DVTK Huntherm deplasmanında

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ilk hafta maçında yarın Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibine konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:11 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:11
        Fenerbahçe Opet, DVTK Huntherm deplasmanında!
        FIBA Avrupa Ligi C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Macar ekibi DVTK Huntherm'a konuk oluyor.

        Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunu üçüncü sırada bitiren sarı-lacivertliler, bu sezon Valencia (İspanya), Olympiakos (Yunanistan) ve DVTK Huntherm (Macaristan) ile organizasyonun C Grubu'nda mücadele edecek.

