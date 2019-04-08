Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın İtalya temsilcisi Imoco Volley'i ağırlayacak

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk mücadeleyi Imoco Volley 3-0 kazanmıştı. Fenerbahçe Opet, yarın 3-0 veya 3-1 kazanırsa finale çıkacak takımı belirlemek için altın set oynanacak. Diğer sonuçlarda İtalyan ekibi finale çıkacak.