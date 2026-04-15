Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe Opet'in EuroLeague'de rakibi belli oldu!

        FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Spar Girona, İtalya'nın Umana Reyer takımını 70-64 yendi. İspanyol ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 20:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte Fenerbahçe Opet'in EuroLeague'deki rakibi!

        FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Spar Girona, İtalya'nın Umana Reyer takımını 70-64 yendi.

        İspanyol ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

        Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasındaki yarı final maçı, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

        Salon: Pabellon Principe Felipe

        Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Juozas Barkauskas (Litvanya)

        Spar Girona: Jocyte 18, Holm 14, Quevedo 3, Guerrero 5, Coulibaly 19, Lopez 4, Bibby 5, Pendande 2

        Umana Reyer: Charles 6, Pan 7, Cubaj 13, Dojkic 19, Santucci 5, Pasa, Holmes 2, Villa 4, Fassina, Mavunga 8, Nicolodi

        1. Periyot: 19-19

        Devre: 39-28

        3. Periyot: 56-47

        Beş faulle çıkan: 39.47 Charles (Umana Reyer)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932'de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        O hastalar için son gelişmeler!
