Fenerbahçe Opet şampiyonluk, ÇİMSA ÇBK Mersin seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor! Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, yarınki maçta da galip gelmesi durumunda seriyi 3-0 kazanacak ve sezonu şampiyon tamamlayacak. Mağlubiyet halinde ise seri bir maç daha uzayacak

Anadolu Ajansı Giriş: 19.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:18 facebook

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