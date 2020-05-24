HABERTURK.COM

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarını gruplar halinde yaptığı çalışmalar ile sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir karar alındı. Sarı-lacivertliler, yarın yapılacak koronavirüs testinin negatif çıkması halinde TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'nde kampa girecek.

SAMANDIRA YETERSİZ GÖRÜLDÜ

Fenerbahçe'de bu kararının alınmasındaki nedenlerin başında ise Samandıra Tesisleri'nin fiziki şartlarının yetersiz olması geliyor. Kanarya'nın Topuk Yaylası Tesisleri'nde ise zeminin hazır olmaması nedeniyle böyle bir kararın alındığı ifade edildi.

TFF'nin Riva'daki tesislerinden sarı-lacivertli futbolcular, ayrı ayrı odalarda kalacak ve dış dünyadan da tamamen izole olacak.