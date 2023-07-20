Fenerbahçe rotasını Ekambi'ye çevirdi!
Crystal Palace ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyordu. Fildişili futbolcunun uzun süredir karar verememesinden dolayı Fenerbahçe, B planına geçmeye karar verdi. Sarı-lacivertliler rotasını Karl Toko Ekambi'ye çevirdi. İşte detaylar...
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı.
Son olarak Dusan Tadic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.
Uzun süredir Zaha ismiyle meşgul olan Fenerbahçe yönetimi 30 yaşındaki futbolcunun alternatiflerini de belirledi.
Sarı lacivertliler, gündemine Karl Toko Ekambi'yi aldı.
Kamerunlu oyuncunun, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısını Rennes'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 5 gol 2 asist üretti.