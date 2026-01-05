Habertürk
        Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır!

        Turkcell Süper Kupa yarı finalinda yarın Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:13 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:13
        Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır!
        Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Samsunspor ile Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışması ile başladı.

        Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Adana'ya gidecek.

