Fenerbahçe-Samsunspor maçında 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı

Seremoni öncesi ise Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı; Maraton Alt Tribünü'nde ise üzerinde 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' yazısı ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının resmedildiği pankart açıldı.