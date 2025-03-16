Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Samsunspor maçında 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe-Samsunspor maçında 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı

        Fenerbahçe'nin Samsunspor'u konuk ettiği Trendyol Süper Lig maçı öncesi, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla şehitler anıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.03.2025 - 21:02 Güncelleme: 16.03.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile karşılaştığı mücadele öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü unutmadı.

        2

        18 Mart Çanakkale Zaferi haftası kapsamında, müsabaka öncesi aziz şehitler mesajlarla anıldı. Stat hoparlöründen, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale Zaferi'mizin 110. yılı kutlu olsun" anonsu yapıldı.

        3

        Seremoni öncesi ise Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı; Maraton Alt Tribünü'nde ise üzerinde 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' yazısı ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının resmedildiği pankart açıldı.

        4
        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"