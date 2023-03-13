UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında sahasında köklü İspanyol ekibi Sevilla ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Lig, kupa ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı lacivertliler, İspanya'daki dezavantajlı skora rağmen çeyrek final için varını yoğunu ortaya koyacak. İşte, saat 20:45'de başlayacak karşılaşma ile ilgili detaylar...