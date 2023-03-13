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Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda ve biletler satışa çıktı mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu İspanyol ekibi Sevilla'yı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. 16 Mart Perşembe günü oynanacak zorlu mücadelede sarı lacivertli temsilcimizin tek hedefi çeyrek final. İşte, karşılaşmanın saati, yayıncı kanalı ve biletleri ile ilgili bilgiler...

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  • Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Sevilla biletler satışa çıktı mı?

    UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında sahasında köklü İspanyol ekibi Sevilla ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Lig, kupa ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı lacivertliler, İspanya'daki dezavantajlı skora rağmen çeyrek final için varını yoğunu ortaya koyacak. İşte, saat 20:45'de başlayacak karşılaşma ile ilgili detaylar...
  • Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Sevilla biletler satışa çıktı mı?

    FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

    Temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için İspanyol ekibi Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

    Deplasman golü uygulamasının kaldırılması nedeniyle sarı lacivertli ekibimiz, rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
  • Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Sevilla biletler satışa çıktı mı?

    FENERBAHÇE SEVILLA RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    İki takım arasındaki son 16 turu rövanş maçı 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:45'de oynanacak.

    Mücadele dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak.
  • Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Sevilla biletler satışa çıktı mı?

    FENERBAHÇE SEVILLA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR!

    İŞTE SARI LACİVERTLİLERİN BİLET AÇIKLAMASI
  • Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Sevilla biletler satışa çıktı mı?

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    Altay; Osayi, Samet, Szalai, Ferdi Kadıoğlu; Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi; King, Valencia

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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