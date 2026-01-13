Fenerbahçe forma göğüs sponsorluğunu yeniledi!

Fenerbahçe Kulübü, erkek futbol takımı için Otokoç Otomotiv ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının yenilendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Otokoç Otomotiv arasındaki forma göğüs sponsorluğu anlaşmamız yenilendi. Futbol A takımımızın yurt içi organizasyonlarda forma göğüs sponsoru olan Otokoç Otomotiv ile iş birliğimiz, 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde yenilenmiştir. Kulübümüzün değerlerine ve hedeflerine duyulan güvenin bir göstergesi olan bu iş birliğinin, Fenerbahçe'mizin 120. yılında da devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk sporuna ve kulübümüze verdikleri destek için Otokoç Otomotiv'e teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.