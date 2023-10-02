Fenerbahçe Süper Kupa'yı Ali Koç'a götürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Odası´nda gerçekleşen ziyarette başkan Ali Koç ve genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, İlker Dinçay ve Can Gebetaş, oyuncular ve teknik heyeti tebrik etti.

ALİ KOÇ: BU KUPA ÇOK ÖNEMLİYDİ

"Futbol takımımızın dünkü muhteşem galibiyetinin ardından bugün yine bir muhteşem takımımız ve kazandıkları Türkiye Cumhuriyeti´nin ilk kadın basketbol Süper Kupası´nı yönetim kuruluna takdim etmeye geldiler. Kadın basketbol söz konusuysa devamlı kupalar geliyor ama bu çok çok önemli bir kupa. Niye önemli bir kupa? Çünkü hem ilk olması hem de Cumhuriyetimizin 100´üncü yılında ilk olması ve bu ilki Fenerbahçe´nin başarmış olması... Şansımız yaver gitseydi ilk EuroLeague´i biz getirecektik ama bir sürü finalde şansımız tutmadı. Yöneticimiz Mustafa Kemal Danabaş´ın, Genel Menajerimiz Arzu Özyiğit, Başantrenörümüz Valeria Garnier ve kaptanın huzurunda takıma şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına çok çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsek de azdır. Ama şunu da söylemek istiyorum; burada gördüğünüz oyuncularımız arasında 3´ü WNBA´e bitirip hemen geldiler ve bu takım ruhunu gösteriyor. Şampiyonluk aslında soyunma odasından geçer. Burası komple bir takım olmuş, tam bir ekip. Kaptanımızın huzurunda tüm takıma başarılar diliyorum. İnşallah geçen seneki muazzam performansı bu sene de devam ettirebiliriz. Buralara gelmek zor, kalmak daha da zor. EuroLeague´de grubumuz zor, kolay değil. Sezona da zor iki maçla başladık. Şu ana kadar Süper Kupa ile birlikte 5´te 5´le gidiyoruz. Erkek basketbolda da hep kazanıyoruz, aynı şekilde futbolda da kazanıyoruz. Allah yolumuzu hep açık etsin. Bugüne kadar çok zorluk yaşadık. Bundan sonrası daha berrak bir gidişat olsun diye diliyoruz. Canıgönülden kaptanı ve tüm takımı bir kez daha tebrik ederim. Kupa basketbol müzemizdeki yerini alacak."