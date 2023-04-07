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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan istifa açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ''İstifa düşüncesine sahip olmak için bir şey görmüyorum. Kupada yarı finale çıktık, ligde de hedeflerimizi sürdürüyoruz" dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan istifa açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri
HABERTURK.COM / İHA

Fenerbahçe, Ziraat Türkyie Kupası Çeyrek Final Turu’nda sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 4-1’lik skorla mağlup ederek, yarı finalde Sivasspor’un rakibi oldu. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe için özel bir gün olduğunu vurgulayan Jesus, kadın voleybol takımı ve erkek basketbol takımının da galibiyet aldığını hatırlatarak, “Bugün Fenerbahçe’nin galip gelmesi önemliydi yarı final için. Türkiye Kupası da bizim büyük hedeflerimizden biri. Turun yanına kaliteli oyun eklersek iyi olacaktı. İlk yarı iyiydik ikinci yarı daha iyiydik. Oyuncularımız tebrik ediyorum. Ligde istediğimiz sonucu aldık ama bu sonuç bizi bozmadı oyuncular sahada iyi cevap verdiler. Futbolda bu tarz olaylar olabiliyor. Barcelona da Real Madrid’e 4-0 yenildi. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Bazen elimizden bir şey gelmiyor. Bugün Fenerbahçe için özel bir gündü. Fenerbahçe Basketbol Takımımız da Euroleague’de maçını kazandı. Kadın voleybol da finalin ilk maçını kazandı. Bugün Fenerbahçe renkleri için güzeldi” şeklinde konuştu.

"İSTİFA DÜŞÜNCESİNE SAHİP OLMAK İÇİN BİR ŞEY GÖRMÜYORUM"

Beşiktaş derbisinin ardından istifayı düşünüp düşünmediği sorulan Jesus, "Fenerbahçe´ye gelirken belli hedefleri gerçekleştirmek için geldim. Başkanımız büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğumuzu söyledi. Ben hem başkanımız hem de taraftarlar için geldim. Hala yapabileceğimiz şeyler var. Hedeflerimiz bitmiş değil. Ligin bitmesine 2 ay kaldı ve zirvenin 6 puan gerisindeyiz, maç fazlasıyla 9 puan. İstifa düşüncesine sahip olmak için bir şey görmüyorum. Kupada yarı finale çıktık, ligde de hedeflerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

''3 GÜNDE 1 MAÇ YAPMAYA BAŞLAYINCA ROTASYONU DAHA ÇOK YAPIYORUM''

Oynadıkları müsabakaların arası azaldığında daha fazla rotasyona başvurduğunu söyleyen Jesus, “Haftada 1 maç yapmaya başlayınca daha az rotasyon yaptık. Dünya Kupası arasından önce 1 maça düşünce iki maç arasında toparlanma süresi olmaya başladı. 3 günde 1 maç yapmaya başladık ve tekrar rotasyona başladık. Her zaman olduğu gibi 3 günde 1 maç yapınca rotasyonu daha çok yapıyorum. Bugün bunu yaptım pazartesi yine aynı şeyi yapacağım” diye konuştu.

''DERBİDE İLK YARIDAKİ KADAR İYİ OLAMAMAMIZIN SEBEBİ KULÜBEDE YER ALMAMAM OLABİLİR''

Beşiktaş derbisinde cezalı olmasından dolayı futbolcuların eksiklik hissedebileceğine değinerek, “Joao’ya haksızlık yapmak istemem. Kulübede olunca benim neler istediğimi biliyor. Futbolda zaman zaman 1 numaralı lider olmayınca oyun anlamında oyuncular bazı şeyleri kaybediyor olabilirler. İlk yarıdaki kadar iyi olamamanın sebebi bu olabilir. Bugünkü maç önemli. İyi takıma karşı oynadık. Skora baktığınız zaman kolay gibi ama kolaylaştıran oyuncuların performansı” değerlendirmesini yaptı.

''SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİKLER YAŞANABİLİR''

Jorge Jesus, Beşiktaş derbisindeki mağlubiyetin ardından Başkan Ali Koç ile soyunma odasında tartıştığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, “Kendimce kendi fikirleri ve yöntemleri olan bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Buraya gelirken başkanımız beni ikna etti. Teknik direktör ve futbolculara ne kadar sevgi gösterdiklerini söyledi. Başkanla çok iyi bir arkadaşlığımız var. Beşiktaş maçı bitince acı çekiyorduk, üzülüyorduk. Ben de soyunma odasına hemen gidemedim. Maçlar bittiğinde soyunma odasında gerginlikler olabilir ama belirttiğimiz gibi başkanımızı çok seviyorum, güzel bir arkadaşlığımız var” şeklinde cevap verdi.

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