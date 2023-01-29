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Jesus'tan Arda Güler yorumu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yenik duruma düşmelerine rağmen kimliklerini kaybetmediklerini belirten Portekizli teknik adam, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de görev erdiği Arda Güler hakkında da flaş ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Arda Güler yorumu!
HABERTURK.COM / İHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Farklı bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Jesus, "Ana hedefimiz galibiyetti ve elde ettik. Farklı galibiyet elde etmiş olduk. Maç içerisinde güçlü olduğumuz anlar vardı, bazı anlarda iyi değildik ama bu doğal hiçbir takım 90 dakika yüksek performans sergileyemez. Skor olarak yenik duruma düştük ama takım bu dönemde kimliğini kaybetmedi. Bizim takım, maçın her anında gol atabileceğine inanıyor. 1-0'dan çevirmeyi başardık" şeklinde konuştu.

"OOSTERWOLDE GÜÇ KATACAK"

Jesus, transfer konusunda anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a gelen yeni sol bek Jayden Oosterwolde ile ilgili yöneltilen soruya, "Böyle bir sol bek bulmak kolay olmadı. Aynı zamanda yabancı sayılmayacak birini arıyorduk. Transfer pazarında sol bek bulmak zor. Bu yaşta Fenerbahçe'nin fiziksel ihtiyacını karşılayacak sol bek bulmak kolay olmadı. İzledik ve yeteneklerine inandık. Şimdi idmanlara başladığında yeteneklerini yakından görme fırsatımız olacak. O pozisyonda bu oyuncuya ihtiyacımız vardı. Takıma güç katacağını düşünüyoruz. O pozisyonda Lincoln oynuyordu. Onun gerçek mevkiisi değil. Özellikle pozisyonu sol bek olan ve bu özelliklerde bir oyuncu arıyorduk. Takıma güç katacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"ARDA BENDEN SONRA MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ"

Arda Güler'in performansına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Rakipler artık bizi tanıyorlar. Bu normal bir durum, biz de rakipleri tanıyoruz. Herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Fenerbahçe her zaman aynı oynamıyor. Maç içinde pozisyon ve diziliş değişiklikleri yapabiliyoruz. Bu durum rakibe fayda sağlamıyor. Arda yeteneklerini sergiledi. Emre Mor gibi süratli değil. Özellikleri farklı ve bunları da bugün iyi kullandı. Yavaş yavaş performansını yukarı çekiyor. Benden sonra milli takıma seçildi. Almadığı kadar süre aldı, gelişimi bu şekilde sürecek" dedi.

"ARDA VE ZAJC'IN FAYDA SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNDÜK"

Arda Güler ve Miha Zajc'ın aynı anda 11'de başlaması yönünde gelen soruya Jesus, şu yanıtı verdi:
"Fenerbahçe'nin 23 futbolcusu var. Oynadığımız her maç öncesi strateji belirliyoruz. O maçta hangi oyuncular fayda sağlar bunları seçmeye çalışıyoruz. Arda ve Miha'nın fayda sağlayacağını düşündük. İsimlerin değeri yok. O maç için hangi oyuncular fayda sağlayacaksa onu seçiyoruz."

Jorge Jesus, önde baskı yapmalarının rakiplerin önlemlerine göre değişkenlik gösterdiğini ifade ederek, "Bugün önde baskılı oynadık, neticesinde çok gol bulduk. Bazı maçlarda iyi yapıyorsunuz ama bazılarında rakip buna izin vermeyebiliyor. Bizim stratejimizde değişiklik yok" diyerek açıklamasını tamamladı.

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