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Ozan Tufan için Liverpool iddiası

İngiliz basınından Ozan Tufan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Milli Takım performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçeli futbolcu, Liverpool'un radarında

Fenerbahçe transfer haberleri - Ozan Tufan için Liverpool iddiası

Fenerbahçeli Ozan Tufan, Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un radarına girdi. The Sun'da yer alan habere göre; Jürgen Klopp, Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç maçında 26 yaşındaki oyuncuyu izlemek için bir ekip görevlendirdi. Haberde, 2023 yılına kadar sarı-lacivertli takımla sözleşmesi bulunan Ozan için Fenerbahçe'nin en az 13 milyon sterlin talep ettiği ve Kırmzılar'ın 2015 yılında da milli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

HEDEFİ PREMİER LİG

Letonya maçı öncesi gelecek planları ve hayalleriyle ilgili soruya cevap veren Fenerbahçeli futbolcu, "Her futbolcunun hayali gibi yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum. Tabii ki her futbolcunun hayali gibi benimki de yurt dışında kendimi gösterebilmek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Kendimi Premier League'de görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" şeklinde konuştu.

Ozan Tufan bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 5 gol ve 5 asit üretti.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

Öte yandan Ozan Tufan'ın sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

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