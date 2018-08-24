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Fenerbahçe'nin kasası doldu

UEFA'yla gerçekleştirilen finansal fair play (FFP) anlaşması sebebiyle bu sezon transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, kasasına giren Arap sermayesiyle rahatladı. Son olarak Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'yı Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli'ye satan sarı-lacivertliler, oyuncudan elde ettiği gelirle transferde elini güçlendirdi

24 Ağustos 2018 Cuma, 12:29:11 | Güncelleme:

Yeni sezona, başkanını, yönetimini ve teknik ekibini değiştirerek giren Fenerbahçe, transferde de adeta gaza bastı.

Geride kalan son 4 yılı kupasız tamamlayan ve taraftarının beklentisi doğrultusunda yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli bir revizyona giden sarı-lacivertliler, takımın yaş ortalamasını da düşürdü.

Transfere Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi genç oyuncuları alarak başlayan Fenerbahçe, ardından Andre Ayew ve İslam Slimani gibi tecrübeli oyuncuları kiralık olarak kadrosuna kattı.

Son olarak santrfor pozisyonunu Michael Frey'le takviye eden sarı-lacivertliler, Arabistan takımlarına sattığı oyuncularla, transfer etmeyi düşündüğü defans ve orta saha pozisyonları için gereken maddi kaynağı da sağlamış oldu.

Kadrosuna kattığı oyunculara yaklaşık 10 milyon Euro para harcayan Fenerbahçe, üç oyuncudan elde ettiği gelirle yeni transferler için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi oluşturdu.

ÜÇ OYUNCUDAN 25 MİLYON EURO

Fernandao, Giuliano Victor de Paula ve Josef de Souza'yı Arabistan ekiplerine satan Fenerbahçe, üç oyuncudan 25 milyon Euro gelir elde etti.

FFP anlaşması sebebiyle transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken sarı-lacivertliler, gelir gider dengesinde kazançlı bir tabloya çıkmayı başardı.

Josef'i Suudi Arabistan Kulübü El Ahli'ye 12 milyon Euro'luk bir bedelle satan Fenerbahçe, Giuliano'yu da 10,5 milyon Euroya bir başka Suudi Arabistan Kulübü El Nassr'a göndermişti.

Fenerbahçe'de ayrıca, yeni sportif direktörü Damien Comolli'nin göreve başlamasının ardından Fernandao, 2,5 milyon Euro'luk bir bedelle yine Suudi Arabistan'dan El Wehda'ya transfer olmuştu.

Bu üç oyuncudan 25 milyon Euro'luk bir geliri kasasına koyan sarı-lacivertliler, daha önce de Moussa Sow'u 16 milyon Euro'luk yüksek bir bedelle Suudi Arabistan'a döndermeyi başarmıştı.

 

TERRENAO TRANSFERLERİNDEN BİRİ DAHA GİTTİ

Fenerbahçe, 2015 yılında o zamanki sportif direktör Giuliano Terraneo'nun transfer ettiği oyunculardan biriyle daha yollarını ayırdı.

İtalyan sportif direktör Terraneo ile 2015-2016 sezonunun başında transfere tarihinin en büyük harcamasını yaparak giren sarı-lacivertliler, o dönem kadroya tam 11 futbolcu takviyesi yapmıştı.

Fenerbahçe, bahsi geçen sezonda Robin van Persie, Luis Nani, Simon Kjaer, Volkan Şen, Ozan Tufan, Jose Fernandao, Şener Özbayraklı ve Josef de Souza'yı kadrosuna katmış, Lazar Markovic, Abdoulaye Ba ve kaleci Fabiano Ribeiro'yu da kiralamıştı.

Bonservisiyle satın aldığı 8 oyuncudan dördünü geçtiğimiz sezonlarda sözleşmeleri sona ermeden gönderen Fenerbahçe, bu transfer döneminde de 2 futbolcusuyla benzer şekilde yollarını ayırdı.

Daha önce Volkan Şen, Van Persie, Nani ve Kjaer ile yol ayrımına giden sarı-lacivertliler, yeni sezonda da Fernandao ile Josef'i elden çıkardı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda, o dönemden sadece Ozan Tufan ve Şener Özbayraklı kaldı.

BREZİLYALILARLA YOLLAR AYRILDI

Sezon öncesi yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcularıyla yollarını ayırdı.

Yeni sportif direktör Damien Comolli ile transferde Avrupa piyasasına yönelen sarı-lacivertliler, kadrosunda kalan son 3 Brezilyalı futbolcuyu da Arap takımlarına sattı.

Uzun yıllardır kadrosunda en az bir Brezilyalı futbolcu bulunduran Fenerbahçe, 18 yıl aranın ardından ilk kez sambacısız kaldı.

Fenerbahçe'de son olarak 2000-2001 sezonu kadrosunda Brezilyalı futbolcu yer almamıştı.

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