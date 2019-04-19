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Fenerbahçe'ye Brezilyalı sol bek!

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Corinthians'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı sol bek Danilo Avelar'la ilgilendiğini duyurdu

Danilo Avelar

Gelecek sezon kadrosunda büyük değişime gidecek olan Fenerbahçe için dış basından iddialar gelmeye devam ediyor.

Brezilya'dan Gazeta Esportiva, bonservisi Torino'da bulunan ve Corinthians'da oynayan Danilo Avelar'ın Fenerbahçe'nin radarında olduğunu yazdı. 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak isteyen Corinthians'ın 1 milyon euro'luk teklifinin reddedildiği; İtalyanların 1.5 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Brezilya'dan Palmeiras ve Gremio'nun da oyuncuyu istediği, Avrupa'dan sadece Fenerbahçe'nin tetikte olduğu duyuruldu.

2010'da Karpaty Lviv ile Avrupa'ya adım atan Danilo Avelar, Schalke 04 ve Cagliari'de forma giydikten sonra 2015'te Torino'ya transfer oldu. Brezilyalı sol bek, son 2 yılını Amiens ve Corinthians'ta kiralık geçirdi.

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