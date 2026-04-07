        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic piyangosu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic piyangosu!

        Fenerbahçe'nin kiralık olarak yolladığı Dominik Livakovic için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hırvat file bekçisiyle Club Brugge'ün ilgilendiği belirtildi.

        Giriş: 07.04.2026 - 12:58
        Fenerbahçe'nin yola devam etmeyi düşünmediği ve şu anda eski takımı Dinamo Zagreb'de kiralık olarak forma giyen Dominik Livakovic için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

        CLUB BRUGGE HAREKETE GEÇTİ

        Footnews'ta yer alan habere göre Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

        LİSTEDE BAŞKA ADAYLAR DA VAR

        Haberin detaylarında tecrübeli file bekçisi Simon Mignolet ile yollarını ayırmak isteyen Club Brugge, Dominik Livakovic'in yanı sıra Jari De Busser, Kamil Grabara, ve Ilan Meslier gibi isimlerin de durumunu yakından takip ediyor.

        Fenerbahçe kariyerinde 74 resmi maça çıkan Dominik Livakovic bu karşılaşmalarda 80 gol yerken 26 maçta ise kalesini gole kapattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Başkonsolosluğu önünde silah sesleri
        İsrail Başkonsolosluğu önünde silah sesleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!