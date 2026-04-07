Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic piyangosu!
Fenerbahçe'nin kiralık olarak yolladığı Dominik Livakovic için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hırvat file bekçisiyle Club Brugge'ün ilgilendiği belirtildi.
Giriş: 07.04.2026 - 12:58
1
Fenerbahçe'nin yola devam etmeyi düşünmediği ve şu anda eski takımı Dinamo Zagreb'de kiralık olarak forma giyen Dominik Livakovic için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
2
CLUB BRUGGE HAREKETE GEÇTİ
Footnews'ta yer alan habere göre Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
3
LİSTEDE BAŞKA ADAYLAR DA VAR
Haberin detaylarında tecrübeli file bekçisi Simon Mignolet ile yollarını ayırmak isteyen Club Brugge, Dominik Livakovic'in yanı sıra Jari De Busser, Kamil Grabara, ve Ilan Meslier gibi isimlerin de durumunu yakından takip ediyor.