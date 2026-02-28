Fenerbahçe'ye Ederson ve Oosterwolde müjdesi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da konakladığı otelde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

EDERSON VE OOSTERWOLDE TAKIMLA ÇALIŞTI Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Nottingham Forest maçın forma giyemeyen Ederson ve Oosterwolde'nin takımlar çalışması ise yüzleri güldürdü.