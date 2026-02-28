Canlı
        Fenerbahçe'ye Ederson ve Oosterwolde müjdesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Ederson ve Oosterwolde müjdesi!

        Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik mücadelenin hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Nottingham Forest maçında forma giyemeyen Ederson ve Oosterwolde takımla çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.02.2026 - 19:44
        F.Bahçe'ye 2 isimden müjde!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da konakladığı otelde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

        EDERSON VE OOSTERWOLDE TAKIMLA ÇALIŞTI

        Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Nottingham Forest maçın forma giyemeyen Ederson ve Oosterwolde'nin takımlar çalışması ise yüzleri güldürdü.

        Antrenmanı başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

        Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

