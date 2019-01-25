Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olmadı!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 17 puanla 15. sırada bulunan Fenerbahçe'de kötü gidişat Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdü! Sarı-lacivertliler, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenerek tarihinde 8. kez bir alt lig ekibine elendi. Fenerbahçe'de Cocu ve Koeman'ın ardından göreve gelen Ersun Yanal da çare olmadı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet alabildi