Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda oynanan Giresunspor maçının ilk yarısında aldığı darbe nedeniyle sakatlanan ve oyundan çıkan Michael Frey'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Fenerbahçe, Michael Frey'in sol ayak bileğinde iki bağın yırtık olduğunu, bir tendonda zorlanma ve ayak bileğinde ödem saptandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapışan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımı oyuncumuz Michael Frey dün oynadığımız Giresunspor maçının ilk yarısında aldığı darbe sonucu ayak bileği burkulmuş ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştır. Kulüp doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ve sponsorumuz Liv Hospital doktorları tarafından yapılan muayene ve tektikler sonucunda sol ayak bileğinde iki bağın yırtık olduğu, bir tendonda zorlanma ve ayak bileğinde ödem saptanmış ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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