Fenerbahçe'ye Wesley transferinde rakip çıktı!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Wesley için flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği 19 yaşındaki kanat oyuncusuna Premier Lig ekibinin talip olduğunu yazdı.
Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Fenerbahçe, son olarak Brezilyalı genç sol kanat Wesley'i gündemine alırken, transferde flaş bir gelişme yaşandı.
Brezilya basınında yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin Corinthians'ta forma giyen 19 yaşındaki yıldız için ciddi bir teklif yaptığı ileri sürülmüştü.
PREMIER LİG'DEN TALİP ÇIKTI!
Wesley transferi ile ilgili Brezilya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. UOL Esporte'de yer alan habere göre; Premier Lig'den bir ekip Wesley için devreye girdi.
İsmi açıklanmayan İngiliz ekibinin Corinthians'a yaptığı teklifin Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek olduğu ifade edildi.
Wesley'nin geleceğinin önümüzdeki hafta içerisinde netlik kazanacağı da haberde ayrıca belirtildi.
40 MAÇTA 5 GOL, 4 ASİST
19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Corinthians'ta 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
WESLEY TEIXEIRA KİMDİR?
Brezilya doğumlu Wesley Teixeira, altyapısından yetiştiği Brezilya ekibi Corinthians'ın formasını giyiyor. Sol kanatta görev yapan genç oyuncu, hızı ve adam eksiltme özellikleriyle göze çarpıyor.
Kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Wesley'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Profesyonel kariyerinde şu ana dek 88 maça çıkan Wesley Teixeira, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.