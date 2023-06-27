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Fenerbahçe'ye Zaha transferinde müjdeli haber!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Wilfried Zaha'da yeni gelişmeler yaşandı. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, Suudi Arabistan'dan aldığı teklifi reddederken, sarı-lacivertliler transferde avantajlı konuma geçti.

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  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    Yeni sezon öncesi Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren Fenerbahçe'de gözler şimdi de Wilfried Zaha transferine çevrildi. 
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Fildişi Sahilli kanat oyuncusu hakkında yaşanan son gelişmeler Fenerbahçe'yi umutlandırdı. 
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    30 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan yıllık 16.5 milyon euroluk teklif aldı.
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    Ancak yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'da forma giymek istemediği için bu teklifi reddettiği öğrenildi. 
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşünen Zaha, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek isterken, İtalyan ekibi Lazio'nun transferde devreye girdiği kaydedildi.
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    Lazio'nun önerdiği maaşı beğenmeyen Zaha bu teklifi de reddetti. 
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    6.5 milyon euro net maaş, 10 milyon euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme isteyen Zaha, bu rakama yaklaşan herhangi bir teklif olmaması üzerine rakamları aşağı çekti. 
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    Bu gelişme sonrası Fenerbahçe, daha önce İstanbul'a getirdiği Zaha'nın menajerine yeni bir teklif sundu.
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    Wilfried Zaha'nın 3 yıllık sözleşme talebini kabul eden sarı-lacivertliler, teklife maaş ve imza parası dahil toplam 15 milyon euroluk çeşitli başarı bonusları ekledi. 
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    Fildişi Sahilli yıldıza en büyük teklifi Fenerbahçe yaparken, Zaha ise henüz sarı-lacivertlilere net bir yanıt vermedi. 
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    Avrupa'dan gelecek başka teklifleri de bekleme kararı alan Zaha'nın, umduğu teklifi alamadığı takdirde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    Geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu 7 gol atıp 3 de asist yaptı.
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

    Son 9 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. 

     
  • Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde müjdeli haber!

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