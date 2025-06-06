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        Haberler Bilgi Gündem Fenerbahçe yeni futbol direktörü Devin Özek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Devin Özek hayatı, kariyeri

        Fenerbahçe yeni futbol direktörü Devin Özek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

        Fenerbahçe, Devin Özek'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu. Özek'in futbol A takımının operasyonu ve transfer süreçleriyle ilgileneceği açıklandı. Devin Özek'in gündeme gelmesiyle başta Fenerbahçe takım taraftarları olmak üzere, "Devin Özek kimdir?" sorusu da araştırılmaya başlandı. İşte, Devin Özek hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 17:46 Güncelleme: 06.06.2025 - 17:48
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        Devin Özek kimdir?
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        Fenerbahçe, yaptığı yazılı açıklamasında Devin Özek'in futbol direktörlüğü; Okan Özkan'ın ise futbol koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurdu. Devin Özek, Bayern Leverkusen'in Bundesliga'da şampiyon olduğu sezonda Xabi Alonso'nun ekibinde görev yapıyordu. Son olarak Leverkusen’de görev alan 30 yaşındaki futbol adamı, oyuncu tarama ve analizinde Avrupa’nın önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Peki, Devin Özek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Devin Özek hayatı ve kariyeri...

        FENERBAHÇE'DEN ÖZEK AÇIKLAMASI

        Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Devin Özek ve Okan Özkan hakkında yaptığı yazılı açıklama şöyle:

        Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir.

        Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir.

        Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir.

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        Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır.

        Sayın Devin Özek’e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan’a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

        DEVİN ÖZEK KİMDİR?

        Devin Özek, 1995 yılında Almanya'da doğan bir futbol yeteneğidir. Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Genç yaşta futbola ilgi duymaya başlamış ve Almanya'nın alt liglerinde futbol oynamıştır. Ancak, 2016 yılında sadece 21 yaşındayken futbol kariyerine erken bir nokta koymuştur.

        DEVİN ÖZEK HAYATI VE KARİYERİ

        2017 yılında, Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde Scout ve Futbol Kariyeri Yöneticisi olarak işe başlamıştır. Bu süre zarfında yeteneklerini futbol sektöründe kullanmaya devam etmiş ve deneyim kazanmıştır.

        2021 yılında, Alman futbol kulübü Bayer Leverkusen'de görev almıştır. Önce Scout olarak başlamış ve daha sonra Futbol Şubesinde Uluslararası İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2022 yazında ise Leverkusen'in Sportif Direktörü Simon Rolfes'in yanında Yardımcı Direktör olarak göreve başlamıştır.

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