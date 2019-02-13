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Emre Bol: Moses herhalde Comolli'nin yaptığı en doğru transfer! Saha içi performansı bir yana çok da iyi bir profesyonel. Kendisine o kadar faul yapılmasına karşın ne rakiplere ne de hakeme tek bir itirazı olmadı. Fenerbahçe'nin hücum gücünü neredeyse yüzde 50 artırdı..