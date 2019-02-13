Mehmet Demirkol: Harun... Olağanüstü bir kurtarış yaptı. 24 penaltıda 11. kez. Bu da yetmedi üst direkten dönen topu yerden burguyla kalkıp rakibin önünden aldı. Harun bu işi bilmekten öte bir seviyeye geçti. Penaltı kurtarmada virtüözlük olur mu? Olurmuş demek ki...
Uğur Meleke: Hücumda dünün yıldızı Moses’ın aynı seviyede olması halinde, bu turun geçilebileceğine inanıyorum ben. Özellikle ilk devrede muhteşem bir Moses izledik dün. Eğer Nijeryalı, Avrupa Ligi’nde bu iştahla oynarsa, Londra’ya ayak bastığı andan itibaren kendisine karşı önyargılı olan Sarri’yi de pişman edebilir.
Gürcan Bilgiç: Sahanın bize söylediğini bir yana bırakıp, eski Kadıköy Geceleri'nin geri döndüğünü gördük. Tribünler yine eski iddiasına ve hırsına kavuşup, aynı duyguları takıma yansıttı..
İyi taraftan bakarsak, Fenerbahçe'nin de akan oyunda rakibine fırsat vermediğini söylemeliyiz. Harun'un kurtardığı penaltı, belki de turun anahtarı olacak. Gol yemeden rövanşa gitmek, bu baskıyı rakibe vermek de önemliydi. Ama ne olursa olsun, Slimanı'yi tekrar takımın parçası yapmak gerekiyor..
Ercan Güven: Golden sonra ilk yarı gümbür gümbür Fenerbahçe’nin gole dönüşmeyen pozisyonlarıyla sürerken Fransız hakemin penaltı düdüğü soğuk duş gibiydi. Ama genç Harun alışık olduğu bir iş yaptı ve bir panter edasıyla çeldiği top direkten dönünce bir penaltıyı iki kere kurtardı. Bu da Harun’un doğaçlamasıydı.
Maç, Fenerbahçe’nin tam istediği gibi olmasa da tercih edeceği şekilde 1-0 bitti. Süper Lig’de, Ziraat Türkiye Kupası’nda hiç tat vermeyen Fenerbahçe’nin Rusya ligi birincisi karşısında güzel oynayıp kazanması, aslında Süper Ligimizin ne denli zorlu olduğunu da ortaya koyuyordu bir yandan.
Emre Bol: Moses herhalde Comolli'nin yaptığı en doğru transfer! Saha içi performansı bir yana çok da iyi bir profesyonel. Kendisine o kadar faul yapılmasına karşın ne rakiplere ne de hakeme tek bir itirazı olmadı. Fenerbahçe'nin hücum gücünü neredeyse yüzde 50 artırdı..
Gelelim Harun'a... 1-2-3 değil tam 11 penaltı kurtarmış kariyerinde... Buna tesadüf demek abesle iştigal olur. Artık ona "penaltı profesörü" lakabı yakışır. Takım onun kurtarışı sayesinde avantajı cebine koydu..
Bülent Timurlenk: Ersun Yanal önceki gün bunun altını çizmişti, dün sezon başından beri Fenerbahçe Moses, Valbuena ve arkasında Isla ve Hasan Ali ile ilk kez kanatlarını bu kadar etkin kullandı.
Harun Tekin'in kurtardığı penaltı, turun kilidi olacak gibi. Sadık'ın Dzyuba gibi bir dev karşısında verdiği mücadele, Moses'ın hücumlara kattığı kalite, ara ara küsen Valbuena'nın dün ortaya koyduğu futbol Fenerbahçe için önemli artılar.
Engin Verel: Slimani’nin karambolden attığı golle ilk yarı 1-0 geride bitiren Zenit, F.Bahçe’yi Türkiye Kupası’ndan eleyen Ümraniye’den daha kötü bir durumdaydı. Bir kez doğru dürüst gelir gibi yaptılar onda da Mehmet’in istem dışı hareketiyle penaltı kazandılar. Ama gerçekçi olarak bakarsak, Sarı-Lacivertli futbolcuların hepsinde bir istek ve arzunun olduğu gözden kaçmıyordu.
Oktay Derelioğlu: Fenerbahçe'nin böyle oynaması durumunda Zenit'le deplasmanda oynayacağı maçta turu geçeceğini düşünüyorum. Dün akşamki maçla ilgili bir parantez de Harun'a açmak lazım.
Mehmet Topal'ın istemsizce yaptırdığı penaltıda harika bir refleksle gole izin vermeyen Harun, takımını ayakta tuttu. Penaltılardaki başarılı performansını da sürdürdü..
İbrahim Yıldız: Maçın dönüm noktası, Harun’un kurtardığı penaltı vuruşuydu. Dış sahada alınacak sonuca etki yapacak bir kurtarış oldu. Turu getiren kurtarış diyebiliriz şimdiden. Harun bunu sık yapıyor bilindiği gibi…
Son yarım saat fizik olarak düşüş, Zenit’li oyuncuların daha çok pozisyon bulmalarına neden oldu…
İkinci maçta bu konuya Ersun Yanal bir çözüm bulacaktır sanırız. Zenit, kendi sahasında daha farklı oynayacaktır. Önlem hatta önlemler alınmalı…
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