Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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Geçtiğimiz sezonu ligi 2. tamamlayarak UEFA Konferans Ligine katılmaya hak kazanan Fenerbahçe için Avrupa macerası ön eleme turu ile başlıyor. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundan katılacak temsilcimiz Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Peki, " Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe - Zimbru maçı hakkında öne çıkan ayrıntılar...