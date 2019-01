Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz yıldızını parlatmaya başladı. 16 yaş altı milli takımıyla Ege Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Ömer Faruk, turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Bu organizasyonda Avrupa ekiplerinin scoutları tarafından izlenen genç futbolcu için talipler arttı.

İngiliz basınından The Sun'a göre; Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool ve Aston Villa, Ömer Faruk Beyaz için sıraya girdi. 2021'e kadar kontratı bulunan genç isim için İngiliz ekiplerinin Fenerbahçe'ye teklif sunacağı öne sürüldü.

ALİ KOÇ ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bir divan kurulu toplantısında Ömer Faruk Beyaz ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Ömer Faruk Beyaz ve ailesiyle 2 defa görüştüm. Comolli de birkaç defa görüştü. Daha önceki yönetimimiz kendisiyle mukavele imzaladı. Bu çok önemli. Futbolcumuz çok iyidir. Yaş grubu içinde tartışmasız en iyilerin başında gelmektedir veya en iyisidir. Başkaları ailesinin kafasını karıştırmaktadır. Ailesi umarım uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edecek şekilde yetiştirir. Birinci sınıf bir futbolcu."

ÖMER FARUK BEYAZ: HEDEFİM BALLON D'OR

TFF tarafından 20. kez düzenlenen Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nı 4 gol, 2 asistle tamamlayarak finalin en değerli oyuncusu seçilen Ömer Faruk Beyaz, FB TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Ege Kupası’nda aldıkları şampiyonluğu değerlendiren genç oyuncu, “Milli Takım adına bütün oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sonuçta bu bir takım oyunu. Hocalarıma da teşekkür ederim. Böyle güzel bir organizasyonda bize önderlik ettiler. Her şeyi anlattılar. Turnuvada iyi bir jenerasyon grubumuz var. Her oyuncu farklı bir yetenek ve her oyuncunun farklı bir kapasitesi var. ‘En iyi oyuncu’ ödülünü ben almasaydım da diğer takım arkadaşlarım alacaktı. Çünkü rakiplerimizi yenmemde ve gol atmamda hepsinin payı var. Bu 20.’si düzenlenen bir turnuva. Biz 9 kere şampiyonluk elde etmişiz. Ama şampiyon olsak da olmasak da yaptığımız maçlar çok önemli, çünkü rakiplerimiz çok kuvvetliydi. Finalde bizi çok zorlayan ekiplerdi. Böyle ekiplere karşı oynamak bize çok tecrübe kazandırıyor. Güçlenmemizi ve hangi seviyede olduğumuzu görmemizi sağlıyor. İki büyük ülkeyi yenerek şampiyon olmak ayrı bir mutluluk verdi. Biz de ne kadar iyi olduğumuzu görmüş olduk.” dedi.

Fenerbahçe’de oynamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Ömer Faruk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Fenerbahçe’de benim yaşımda bir sürü oyuncu var. Böylesine güzel bir ilgi görmek mutluluk verici. Fenerbahçe’de oynamak büyük bir ayrıcalık istiyor. Gurur verici. Taraftarı olarak izlemesi bile gurur verici. Fenerbahçe’de mutluyum. Çünkü hayal ettiğim, küçük yaşımdan itibaren düşündüğüm takımın formasını giyiyorum.”

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe’yle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalaması hakkında da düşüncelerini belirten genç futbolcu, “Hayallerimize hedef belirleyerek gidiyoruz. Bir hedefime ulaştım. Fenerbahçe’de sözleşme imzalamak gurur verici bir şey. Sözleşme imzalamamda kulüp hocalarıma ve aileme verdikleri destek için minnettarım. Şu anki hocalarıma da bana verdikleri destek için teşekkür ederim. Umarım gelecekte çok daha iyi başarılar sergileyerek Fenerbahçe adına daha güzel sözleşmeler imzalarım. Gerçekten çok gurur vericiydi” ifadelerini kullandı.

Başkanımız Ali Koç’un hakkında söylediği ‘kendi yaş grubunun en iyisi’ ifadelerini duyduğunda çok gururlandığını belirten Ömer Faruk, “Başkanımız Ali Koç’tan böyle bir cümle duymak çok mutluluk verici. Umarım söylediği sözleri, beklentilerini karşılayabilirim. İleride inşallah daha da iyilerini duyarım. Ama bunları duymak bana onur verdi. Her futbolcuya nasip olacak bir şey değil. Onun için çok sevindim.” şeklinde konuştu.

Geleceğe yönelik hedeflerini ve hayallerini de dile getiren Ömer Faruk Beyaz, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Fenerbahçe Spor Kulübü’nün A Takımında forma giymek ve hazır olduğumu göstermek istiyorum. Zamanı geldiğinde de çıkacağımı bilmek güzel bir duygu. Umarım da çıkarım. Fenerbahçe Kulübü’nde göstereceğim başarılardan sonra Avrupa’da çok önemli takımlarda forma giymek istiyorum. Ama en büyük hedefim, dünyanın en iyi oyuncusu yani Ballon d’Or Ödülü’nü almak.”