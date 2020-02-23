Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi gösterisinde bulundu. Tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmadan önce hazırladıkları koreografiyle görsel bir şov yaptı.

Maraton Tribünü'nde "Seni de seni seveni de sevmiyoruz." yazılı dev bir pankart açıldı. Okul Açık Tribünü'nün üstünde kartonlarla "Round 21" yazılarak 20 yıllık yenilmezlik serisine atıfta bulunuldu.

Okul Açık Tribünü'nün alt kısmında ise ağlayan Galatasaraylı taraftarların resmedildiği "Your Fear (Senin korkun)", "Your Past (Senin geçmişin)" pankartları açıldı. Tribünün ortasında yapılan koreografide ise iki boksöre yer verildi. Fenerbahçe şortlu efsane boksör Muhammed Ali'nin, film karakteri boksör Rocky Balboa'yı dövdüğü enstantane canlandırıldı. Galatasaray taraftarı 2017-18 sezonunun 9. haftasındaki derbide Rocky filminden esinlenilerek bir koreografi yapmıştı.