        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe’nin rakibinde kaos: Ayrılık açıklandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe’nin rakibinde kaos: Ayrılık açıklandı!

        Nottingham Forest'ta kötü gidişatın faturası Sean Dyche'a kesildi. Ligde 17. sırada yer alan İngiliz ekibi, Wolverhampton ile golsüz berabere kalınmasının ardından 54 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Forest, yeni hocasını açıklaması halinde bu sezon dördüncü teknik direktörüyle çalışacak. İngiliz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat'ta Fenerbahçe'ye konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 10:10 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:10
        Fenerbahçe'nin rakibinde kaos!
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı.

        Ligde küme düşme hattının 3 puan üzerinde 17. sırada yer alan Nottingham ekibi, dün lig sonuncusu Wolverhampton Wanderers ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 54 yaşındaki Dyche'ın görevine son verildi.

        Nottingham Forest'da bu sezon 3. haftada görevine son verilen Nuno Espirito Santo'nun yerine gelen Ange Postecoglou, görevde sadece 39 gün kalabilmişti.

        Dyche'ın 114 gün çalıştığı Forest, yeni ismi açıkladığında bir sezonda dört teknik direktörle çalışan ilk Premier Lig takıma olacak.

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, 19 Şubat Perşembe günü İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak.

