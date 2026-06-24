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        Fenerbahçe’ye Düzce’de coşkulu karşılama

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'ye gelen Fenerbahçe kafilesi, Kaynaşlı'da Düzce Fenerbahçeliler Derneği tarafından karşılandı. Onlarca taraftarın katıldığı organizasyonda teknik heyete çiçek takdim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 13:05 Güncelleme:
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        F.Bahçe'ye Düzce'de coşkulu karşılama

        Yeni sezon hazırlıkları için Düzce’ye gelen Fenerbahçe kafilesi, Kaynaşlı’da taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Düzce Fenerbahçeliler Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen karşılama programına onlarca sarı-lacivertli taraftar katıldı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan kafileye sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirebilmek için yoğun çaba harcadı. Karşılama sırasında teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyete çiçek takdim edilirken, taraftarların oluşturduğu coşkulu atmosfer dikkat çekti.

        Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek olan Fenerbahçe’nin kentteki kamp süresince taraftarlarla çeşitli etkinliklerde bir araya gelmesi bekleniyor.

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