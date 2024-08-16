Ferdi Kadıoğlu, Arda Turan'ın rekorunu kıracak mı? En pahalı Türk futbolcular
Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu, son günlerde transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İngiltere Premier League ekiplerinden Brighton & Hove Albion, Ferdi için 33+2 milyon Euro'luk dev bir teklif sundu. Bu teklif, Türk futbol tarihinde yeni bir rekorun habercisi olabilir
Şu an için Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeline sahip transferi, 2015/16 sezonunda Arda Turan’ın Atlético Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon Euro karşılığında gerçekleşen transferi olarak kayıtlarda duruyor.
Arda Turan, bu transferle Türk futbol tarihinde 30 milyon Euro'yu aşan ilk isim olmuştu. O dönemde, Arda’dan önceki rekor ise Hakan Çalhanoğlu’nun Hamburg’tan Bayer Leverkusen’e 15.25 milyon Euro karşılığında transfer olması olmuştu. Arda Turan'ın transferinden bu yana geçen yaklaşık dokuz yılda bu rekor hala kırılamadı.
Arda Turan dışında bugüne kadar, 30 milyon Euro’yu aşan bir bonservis bedeline sahip Türk futbolcu olmadı.
İşte en pahalı Türk oyuncular:
10- Cengiz Ünder | Marsilya > Fenerbahçe (15 milyon Euro)
9- Enes Ünal | Getafe > Bournemouth (16,5 milyon Euro)
8- Yusuf Yazıcı | Trabzonspor > Lille (18,5 milyon Euro)
7- Arda Güler | Fenerbahçe > Real Madrid (20 milyon Euro)
6- Merih Demiral | Juventus > Atalanta (21 milyon Euro)
* Sassuolo > Juventus (19,5 milyon Euro)
* Atalanta > Al-Ahli (16,6 milyon Euro)
5- Çağlar Söyüncü | Freiburg > Leicester (21,1 milyon Euro)
4- Cenk Tosun | Beşiktaş > Everton (22,5 milyon Euro)
3- Hakan Çalhanoğlu | Leverkusen > Milan (23,3 milyon Euro)
* Hamburg > Leverkusen (15,25 milyon Euro)
2- Orkun Kökçü | Feyenoord > Benfica (25 milyon Euro)
1- Arda Turan | Atletico Madrid > Barcelona (34 milyon Euro)
Şimdi gözler, Ferdi Kadıoğlu’na çevrilmiş durumda. Brighton & Hove Albion'ın teklifi, Arda Turan’ın rekorunu kırabilir.
Eğer İngiliz kulübü bu teklifini 35 milyon Euro net bonservis bedeline güncellerse, Ferdi Kadıoğlu, Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu olarak tarihe geçebilir. Ancak, bu rekorun kırılması için Fenerbahçe’nin bu teklifi kabul etmesi gerekecek.