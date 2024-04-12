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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için Aston Villa'dan transfer açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu için Aston Villa'dan transfer açıklaması!

        İsmi son dönemde Aston Villa ile anılan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu hakkında İngiliz ekibinden açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:39
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        Fenerbahçe'de sergilediği performans ile Avrupa kulüplerinin radarında giren Ferdi Kadıoğlu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

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        Son olarak ismi Premier Lig ekibi Aston Villa ile anılan yıldız futbolcuyla ilgili İngiliz ekibinden açıklama geldi.

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        İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, bazı Aston Villa kaynaklarının Ferdi Kadıoğlu ile anlaşıldığı ya da görüşüldüğü yönündeki haberleri yalanladığı öne sürüldü.

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        Fenerbahçe ile Aston Villa arasında herhangi bir görüşme yapılmadığı kaydedildi.

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        Sosyal medya hesabı X'te konuyla ilgili bilgi veren Romano, "Aston Villa kaynakları Ferdi Kadıoğlu ile anlaşıldığı ya da görüşüldüğü yönündeki haberleri yalanladı. Türk basınında çıkan haberlere rağmen Villa ile Fenerbahçe arasında herhangi bir görüşme yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

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        Fenerbahçe'ye hem savunmada hem de hücumda büyük katkı veren 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda toplamda 43 maça çıktı.

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        Millî futbolcu, söz konusu 43 karşılaşmada 3 gol atıp 4 asist yaparak 7 gole direkt katkı sağladı.

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        24 yaşındaki futbolcu, A Millî Takım forması ile ise şu ana kadar 15 maça çıkıp 1 gol atmayı başardı.

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        Sarı-lacivertli kulüp ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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