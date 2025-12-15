Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferdi Kadıoğlu ile Sera Vrij, ağustosta evlenmişler- Magazin haberleri

        Ferdi Kadıoğlu ile Sera Vrij, ağustosta evlenmişler

        Sera Vrij, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile kızları Sofia'nın doğumundan önce sade bir törenle dünyaevine girdiklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 18:43 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağustosta evlenmişler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile Hollandalı Sera Vrij, özel hayatlarında peş peşe iki büyük mutluluk yaşadı.

        10 Eylül'de, anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çift, kızlarına Sofia adını verdi.

        Ferdi Kadıoğlu ile Sera Vrij'in bebekleri doğmadan hemen önce hayatlarını birleştirdiği ortaya çıktı.

        REKLAM

        Sera Vrij, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla ağustosta evlendiklerini açıkladı.

        Sera Vrij, duygularını şu sözlerle ifade etti; "Kızımız gelmeden önce gerçekleştirdiğimiz samimi tören; büyük düğünümüzü ertelemek zorunda kalsak da, o gün her şeydi ve fazlasıydı. Bir sonraki düğünümüzde fit olmak için sabırsızlanıyorum. Bay ve Bayan Kadıoğlu. 28-08-25" ifadelerini kullandı.

        Sera Vrij'in sözlerinde anlaşılan o ki yakın zamanda büyük bir düğün yapmayı planlıyorlar.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ferdi Kadıoğlu
        #Sera Vrij
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları