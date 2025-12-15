İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile Hollandalı Sera Vrij, özel hayatlarında peş peşe iki büyük mutluluk yaşadı.

10 Eylül'de, anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çift, kızlarına Sofia adını verdi.

Ferdi Kadıoğlu ile Sera Vrij'in bebekleri doğmadan hemen önce hayatlarını birleştirdiği ortaya çıktı.

REKLAM

Sera Vrij, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla ağustosta evlendiklerini açıkladı.

Sera Vrij, duygularını şu sözlerle ifade etti; "Kızımız gelmeden önce gerçekleştirdiğimiz samimi tören; büyük düğünümüzü ertelemek zorunda kalsak da, o gün her şeydi ve fazlasıydı. Bir sonraki düğünümüzde fit olmak için sabırsızlanıyorum. Bay ve Bayan Kadıoğlu. 28-08-25" ifadelerini kullandı.

Sera Vrij'in sözlerinde anlaşılan o ki yakın zamanda büyük bir düğün yapmayı planlıyorlar.

Fotoğraflar: Instagram