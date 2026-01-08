Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'e damga vuruyor!
Ferdi Kadıoğlu, Manchester City maçında Haaland'ın şutunu çizgiden çıkararak Brighton'ı mağlubiyetten kurtardı. Bu performansıyla İngiliz basınında övgü alan milli futbolcu, maçın oyuncusu seçildi. Ferdi, böylece Premier Lig'de üst üste 3 maçta maçın oyuncusu olma başarısını gösterdi.
A Milli Takım'ın ve Brighton'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig'de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak Manchester City karşılaşmasında takımını adeta mağlubiyetten kurtaran Ferdi Kadıoğlu, Haaland'ın şutunu çizgiden çıkardı.
Bu pozisyonla konuşulan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınında övgülerin sahibi olurken maçın oyuncusu da seçildi.
Öte yandan milli oyuncu, önceki iki maçta da maçın oyuncusu ödülünü almıştı. Ferdi Kadıoğlu, böylelikle İngiltere Premier League'de 3 maç üst üste maçın oyuncusu seçildi.