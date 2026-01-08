Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'e damga vuruyor! - Futbol Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'e damga vuruyor!

        Ferdi Kadıoğlu, Manchester City maçında Haaland'ın şutunu çizgiden çıkararak Brighton'ı mağlubiyetten kurtardı. Bu performansıyla İngiliz basınında övgü alan milli futbolcu, maçın oyuncusu seçildi. Ferdi, böylece Premier Lig'de üst üste 3 maçta maçın oyuncusu olma başarısını gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 16:47 Güncelleme: 08.01.2026 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'e damga vuruyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Takım'ın ve Brighton'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

        Son olarak Manchester City karşılaşmasında takımını adeta mağlubiyetten kurtaran Ferdi Kadıoğlu, Haaland'ın şutunu çizgiden çıkardı.

        Bu pozisyonla konuşulan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınında övgülerin sahibi olurken maçın oyuncusu da seçildi.

        Öte yandan milli oyuncu, önceki iki maçta da maçın oyuncusu ödülünü almıştı. Ferdi Kadıoğlu, böylelikle İngiltere Premier League'de 3 maç üst üste maçın oyuncusu seçildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boğazına kumanda pili kaçan bebek ölümden döndü

        Edinilen bilgiye göre, kusma şikayeti ile ailesi tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen 6 aylık E.A. isimli kız bebeğin, yapılan muayene ve tetkiklerde boğazında kumanda pili kaçtığı tespit edildi. Solunum sıkıntısı da yaşayan bebek hemen ameliyata alındı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Uysal tarafından yapılan ameliyatla bebeğin boğazındaki pil çıkarıldı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi