        Haberler Spor Futbol Ferdi Kadıoğlu, Romanya'ya attığı golü anlattı: Arda ile konuşmuştuk! - Futbol Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu, Romanya'ya attığı golü anlattı: Arda ile konuşmuştuk!

        Brighton'ın vazgeçilmez ismi Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısını değerlendirdi. Romanya maçında attığı kritik golle tarihe geçen milli yıldız, o anın perde arkasını anlattı.

        Giriş: 05.04.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Ferdi Kadıoğlu, Romanya'ya attığı golü anlattı!

        İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da top koşturan Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off'larında oynadığı iki maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı yendiği maçtaki tek golü atan milli futbolcu, kaydettiği golden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

        "ÜZERİMİZDE ÇOK FAZLA BASKI VARDI"

        Sky Sports'a verdiği demeçte Ferdi, "Üzerimizde çok fazla baskı vardı. 24 yıldır Dünya Kupası'nda yoktuk. Elemeleri geçmek için iki maç vardı. İlk maçta gol atarak takıma katkı sağladığım için mutluyum. Finalde de 1-0 kazandık. Kolay ve en iyi maçlarımızdan biri değildi ama kazandık ve Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik." açıklamasında bulundu.

        "ARDA İLE DEVRE ARASINDA KONUŞMUŞTUK"

        Romanya maçının devre arasında Arda Güler'le yaptığı konuşmayı anlatan Ferdi, golün tam planladıkları gibi gerçekleştiğini söyledi.

        Milli futbolcu açıklamasında, "Güzel bir goldü. Arda'yla devre arasında konuşmuştuk bununla ilgili. Defansif bir takım vardı karşımızda. Arda'nın kalitesini biliyorum. Ona, 'Topu sol ayağına aldığında koşacağım' dedim. Sonrasında devre arasında ne konuştuysak aynısı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

        BRIGHTON'IN VAZGEÇİLMEZİ

        Öte yandan milli takım formasıyla gösterdiği performansın yanı sıra kulüp kariyerinde de istikrarlı bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton'ın kadrosundaki değişilmez isimlerinden biri konumunda bulunuyor.

        İngiliz ekibinin Premier Lig'de geride bıraktığı 31 haftanın 30'unda süre alan başarılı oyuncu, takımının ligde oynadığı son 16 karşılaşmanın 15'inde 90 dakika boyunca sahada kalarak istikrarını korudu. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon kulübüyle görev aldığı maçlarda henüz gol veya asist kaydetmedi.

        Zelenskiy İstanbul'da

         Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşme için İstanbul'a geldi.  

