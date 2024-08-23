Ferdi Kadıoğlu transferi resmen açıklandı!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olmak için İngiltere'ye gittiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir. "

Hollanda'da NEC Nijmegen altyapısında yetişen milli futbolcu 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ferdi'nin ofansif orta saha olarak geldiği Türkiye'de kariyeri ise bek olarak değişti.