Ferhat Göçer'den, nostaljik yeni yıl mesajı

Ünlü isimler, 2024'ü geride bırakırken 2025'in sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Şarkıcı Ferhat Göçer ise yeni yıl dileklerini nostaljik bir paylaşım eşliğinde takipçilerine sundu.

3 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını ve 54 yaşındaki haliyle bir paylaşım yaparak; "Hiç olmasın ama olursa da hüznünden, yorgunluğundan bile ayrı keyif alacağınız bir yıl olsun" ifadelerine yer verdi.